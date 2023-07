Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Iznang, Lkr. Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Einmündung Schorengasse/Höristraße verletzt (03.07.2023)

Iznang (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Einmündung Schorengasse/Höristraße am Montagabend verletzt worden. Eine 75-jährige Toyota-Fahrerin bog von der Schorengasse nach links auf die Höristraße ab und kollidierte dabei mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 23 Jahre alten Yamaha-Fahrer, der einen Zusammenstoß trotz Brems- und Ausweichmanöver nicht mehr verhindern konnte. Der junge Biker stürzte und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 7.000 Euro. Um das nicht mehr fahrbereite Motorrad kümmerte sich ein Abschleppdienst.

