Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schiltach/ Lkr. Rottweil) Pedelec-Fahrerinnen stoßen zusammen- eine Verletzte (03.07.2023)

Schiltach (ots)

Zwei Radfahrerinnen sind bei einem Unfall am Montagabend, gegen 22.15 Uhr, auf der Bundesstraße 294 zusammengestoßen und gestürzt. Eine 68-jährige Pedelec-Fahrerin war auf dem Radweg neben der Bundesstraße 294 von Schiltach herkommend in Richtung Schramberg unterwegs. Nach derzeitigen Stand verlor sie auf Höhe des Anwesens "Vor Eulersbach 56" das Gleichgewicht und prallte mit einem entgegenkommenden Pedelec einer 63 Jahre alten Frau zusammen. Beide Radlerinnen stürzten. Die 68-Jährige fiel hierbei mit dem Gesicht auf den Boden und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. An beiden Pedelec's entstand ein Sachschaden in Höhe von je rund 100 Euro.

