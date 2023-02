Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Karnevalsumzug im Stadtbereich Bendorf

After-Zug-Party aus polizeilicher Sicht problemlos

Bendorf (ots)

Am heutigen Nachmittag, gegen 14:11 Uhr, startete in Bendorf, nach zweijähriger Pause, wieder der Karnevalsumzug durch das Gebiet der Innenstadt. Bei schönstem Wetter war die Umzugsstrecke gut von fröhlichen Besuchern gefüllt, diese konnten die ca. 63 Gruppen (incl. Umzugswagen) genießen. Der Umzug endete am Yzeurer Platz. Aus polizeilicher Sicht verlief der Umzug problemlos. Auch bei der anschließend, gut besuchten, After-Zug-Party verhielten sich die Gäste bis zum jetzigen Zeitpunkt (19:50 Uhr) friedlich und in Feierlaune.

