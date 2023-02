Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung in Sachen schwerer Verkehrsunfall auf der L335

Braubach (ots)

Nach ersten Erkenntnissen kam es auf der L335, zwischen den Ortslagen Braubach und Dachsenhausen, zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen.

Ein Krad (Motorrad) befuhr die L335 in Richtung Dachsenhausen, kam im Verlauf der Fahrt aus bis dato noch nicht bekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte infolge mit einem entgegenkommenden PKW.

Der Kradfahrer wurde beim Zusammenstoß schwerstverletzt. Er wurde infolge mittels Rettungshubschrauber in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Der Fahrzeugführer des PKW wurde leichtverletzt in ein Neuwieder Krankenhaus verbracht. An beiden beteiligten Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden.

Die L335 war für die Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden gesperrt. Die Freigabe der Strecke erfolgte gegen 18 Uhr.

Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden eingeleitet.

Hinweise zum Verkehrsunfall bitte an die Polizeiinspektion Lahnstein.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell