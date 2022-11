POL-PPWP: Bargeld und Lautsprecher aus Autos gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Am Sonntagabend stieß ein 29-jähriger Autofahrer beim Ausparken von einem Parkplatz in der Nähe der Gartenschau gegen ein geparktes Auto. Erst später bemerkte er den Unfall und meldete sich bei der Polizei. Als die Polizeibeamten mit dem Unfallverursacher in der Straße "An der Kalause" nach dem beschädigten Fahrzeug suchten, war dieses bereits weggefahren. Die Polizei sucht jetzt den Fahrer oder die Fahrerin des beschädigten Autos: Wer am 20. ...

