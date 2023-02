Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Die Polizei Boppard zieht positive Bilanz zum Karnevalswochenende.

Boppard (ots)

Nach zwei Jahren Coronapause erhofften sich viele Menschen endlich wieder die schönen Seiten des Karnevals genießen zu dürfen. Verglichen mit den Karnevalsveranstaltungen vorangegangener Jahre konnte seitens der Polizei eine insgesamt freundlichere und weniger aggressive Grundstimmung wahrgenommen werden.

Am Samstag, den 18.02.23 stand gleich der erste Höhepunkt der Bopparder Karnevalsumzüge auf dem Programm. Beim Umzug in Bad Salzig zogen zahlreiche Narren und Jecken bei bewölktem Wetter mit leichten Nieselschauern auf der tradierten Route durch den Ort. Die zahlreichen Besucher ließen sich von der Feierlaune anstecken und verbrachten einen friedlichen und geselligen Nachmittag und Abend an der Zugstrecke bzw. anschließenden auf verschiedenen After-Zug-Partys. Im Zusammenhang mit der Veranstaltung wurden an diesem Tag in Bad Salzig drei Körperverletzungsanzeigen aufgenommen. Der Umzug in Waldesch verlief ohne besondere Vorkommnisse.

Am Sonntag dem 19.02.2023 starteten die Umzüge in Emmelshausen, St. Goar und Spay bei regnerischem Schauerwetter. Dennoch ließen die Narren sich auch hier die Stimmung nicht vermiesen. Außer zu Verkehrsmaßnahmen musste die Polizei zu keinen Einsätzen dort ausrücken. Beim großen Abendumzug in Boppard setzte sich die angenehm friedliche Grundstimmung fort. Auch hier fanden sich zahlreiche Zuschauer ein. Lediglich am Rande bzw. nach dem Umzug kam es zu 3 körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen die Polizei einschreiten musste.

