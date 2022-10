Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Zell im Wiesental: Schüsse an der Kalvarien Kapelle - Tatverdächtiger ermittelt

Freiburg (ots)

Ein Zeuge teilte der Polizei am Mittwoch, 26.10.2022, gegen 19.45 Uhr, mehrere Jugendliche mit, welche mit einer Pistole im Bereich der Kalvarien Kapelle umher schießen würden. Im Bereich der Kapelle konnten nur noch leere Bierflaschen sowie Hülsen von verschossener Kartuschenmunition aufgefunden werden. Im Rahmen der Fahndung wurde eine Personengruppe kontrolliert. Bei einem 19-jährigen Mann konnte eine Schreckschusspistole aufgefunden werden. Er steht im dringenden Verdacht mit der Schreckschusspistole ohne Erlaubnis an der Kalvarien Kapelle Kartuschenmunition verschossen zu haben. Die Schreckschusspistole wurde von der Polizei beschlagnahmt. Es folgt eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige an die zuständige Behörde.

