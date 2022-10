Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Auseinandersetzung in der Innenstadt - junger Mann schlägt nach Polizisten

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 26.10.2022, gegen 18:00 Uhr, kam es in der Innenstadt von Bad Säckingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zumindest zwei Männern. Deshalb waren bei der Polizei eine Vielzahl von Notrufen eingegangen. Vor Ort trafen die Einsatzkräfte auf einen am Boden liegenden 21-jährigen und einen blutenden 63 Jahre alten Mann, umringt von vielen Personen. Als der Konflikt erneut aufzulodern drohte, musste der Jüngere von der Polizei zurückgehalten werden. Dabei soll dieser einem Polizeibeamten einen Faustschlag an den Kopf versetzt und später in den Finger gebissen haben. Der angegriffene Polizeibeamte setzte sich zur Wehr. Schließlich konnte der Tatverdächtige mit Unterstützung weiterer Polizeikräfte überwältigt werden. Der Tatverdächtige wie auch der angegriffene Polizeibeamte mussten ins Krankenhaus, um ihre Verletzungen versorgen zu lassen. Beim mutmaßlich alkoholisierten Tatverdächtigen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Augenzeugen des Vorfalls und Zeugen, denen möglicherweise davor schon eine Person aufgefallen war, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Säckingen, Tel. 07761 934-0, zu melden.

