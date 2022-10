Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen: Radfahrerin gerät unter Lieferwagen - schwer verletzt

Freiburg (ots)

Am Mittwochnachmittag, 26.10.2022, ist auf dem Aarberg in WT-Waldshut eine Fahrradfahrerin unter einen rückwärtsfahrenden Lieferwagen geraten. Die 57-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen 14:45 Uhr hatte der 24-jährige Fahrer des Lieferwagens auf der Tannenstraße rückwärts in eine Hofeinfahrt rangiert. Dabei erfasste er die von hinten kommende Fahrradfahrerin. Das Fahrrad wurde unter das Heck des Lieferwagens gedrückt und ein Stück mitgeschleift. Um die schwer verletzte Fahrradfahrerin kümmerten sich an der Unfallstelle ein Notarzt und die Besatzung eines Rettungswagens. Während das Pedelec der Frau schwer beschädigt wurde, der Sachschaden liegt bei knapp 2000 Euro, blieb der Lieferwagen unbeschädigt.

