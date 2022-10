Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Berauschter Mann schreit herum und beißt zu - Gewahrsam

Freiburg (ots)

Ein mutmaßlich berauschter Mann musste am Mittwochabend, 26.10.2022, in Bad Säckingen in Gewahrsam genommen werden. Dabei biss er einem Polizeibeamten in den Finger. Gegen 23:00 Uhr hatten mehrere Bewohner den laut schreienden Mann in ihrer Straße gemeldet. Neben Beleidigungen soll der Fußgänger auch Drohungen ausgestoßen haben. Ein 31-jähriger Mann wurde von der Polizei dort angetroffen und befolgte auch zunächst die Anweisungen. Plötzlich beleidigte er jedoch die Einsatzkräfte und griff sie an. Ein Polizeibeamter fiel mit ihm zu Boden, einen zweiten biss er in den Finger. Der zumindest unter Alkoholeinfluss stehende Mann kam zur Ausnüchterung in eine Zelle.

