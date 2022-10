POL-FR: Landkreis Emmendingen - Waldkirch: Straßenverkehrsgefährdung am Hugenwaldtunnel - Zeugenaufruf

Freiburg (ots) - Am Mittwochnachmittag, 26.10.2022, ist auf dem Aarberg in WT-Waldshut eine Fahrradfahrerin unter einen rückwärtsfahrenden Lieferwagen geraten. Die 57-jährige Frau erlitt dabei schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Gegen 14:45 Uhr hatte der 24-jährige Fahrer des Lieferwagens auf der Tannenstraße rückwärts in eine Hofeinfahrt rangiert. ...

