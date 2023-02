Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht der PI Simmern für das Wochenende 18./19.02.2023

Simmern (Hunsrück) (ots)

Am Samstagmorgen wurde eine PKW-Fahrerin einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei fiel auf, dass sie nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist und vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Bei ihr und einem weiteren Verkehrsteilnehmer, welcher am frühen Sonntagmorgen einer Kontrolle unterzogen wurde und ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutprobe entnommen.

Am Samstagabend erschien ein Mann auf der Dienststelle und wollte verhaftet werden. Er hatte einen Atemalkoholwert von fast 2 Promille. Es stellte sich heraus, dass er selbst mit seinem PKW bei der Dienststelle vorgefahren war. Er verfehlte nur wenige Zentimeter die Hauswand des Dienststellengebäudes. Aufgrund fehlender Haftgründe wurde die Person nicht in Haft genommen. Stattdessen erfolgte die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus. Ein entsprechendes Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr wurde eingeleitet.

In Niederweiler kam es in der Nacht zu Sonntag zu Sachbeschädigungen an mindestens vier geparkten Fahrzeugen, nachdem zwei ungebetene Gäste zu einer privaten Feier im Gemeindehaus dazu stoßen wollten. Sie wurden durch die Feiernden des Platzes verwiesen. Ihren Unmut darüber ließen sie anschließend in Form von Handgreiflichkeiten an den PKWs aus.

