Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrt unter Einfluss von Betäubungsmitteln und ohne Fahrerlaubnis

Brey (ots)

Am Freitag, den 17.02.2023, um 23:45 Uhr, wurde ein 29-jähriger Mann aus Boppard in Brey einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrzeugführer lediglich über eine im Inland nicht mehr gültige ausländische Fahrerlaubnis verfügt. Zudem wurden bei ihm drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt und eine geringe Menge Kokain sichergestellt. Im Anschluss an die notwendige Blutprobenentnahme erfolgte die Wohnungsdurchsuchung, die zum Fund geringer Mengen Cannabis führte, welches ebenfalls sichergestellt wurde. Den Beschuldigten erwarten nun Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis in Tateinheit mit Trunkenheitsfahrt, sowie ein Strafverfahren gemäß Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell