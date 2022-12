Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Kriminalpolizei sucht Zeugen in Harksheide nach einem versuchten Einbruch und einem vollendeten Einbruch in Kindertagesstätte

Bad Segeberg (ots)

In der Nacht zu Donnerstag (15.12.2022) ist es in Harksheide gleich zu zwei Taten zum Nachteil von Kindertagesstätten gekommen.

In der Zeit zwischen Mittwoch, 14.12.2022, 17:00 Uhr und Donnerstag, 15.12.2022, 06:30 Uhr versuchten Unbekannte gewaltsam in die Räume einer Kindertagesstätte im Schulweg einzudringen. In diesem Fall blieb es bei einem Versuch. Zu dem entstandenen Sachschaden an der Tür können keine Angaben getätigt werden.

Zu einer vollendeten Tat ist es in der Albert-Schweitzer-Straße gekommen. Hier betraten Unbekannte gewaltsam die Räume der Kindertagesstätte im Stadtteil Harksheide. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden im Objekt mehrere Räume betreten und Schränke durchwühlt. Zu dem genauen Stehlgut liegen noch keine Informationen vor.

Die Tat dürfte sich in der Zeit zwischen Mittwoch, 14.12.2022, 17:00 Uhr und Donnerstag, 15.12.2022, 06:30 Uhr ereignet haben.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben.

Aufgrund der zeitlichen und räumlichen Nähe der Tatorte können die Ermittler nicht ausschließen, dass zwischen beiden Taten ein Zusammenhang besteht.

Hinweise sind an die Polizei in Norderstedt unter der Rufnummer 040- 52806-0 zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell