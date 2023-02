POL-PDKO: Möhnenumzug in Weitersburg mit anschließender "After-Zug-Party" verlief aus polizeilicher Sicht problemlos

Bendorf (ots) - In der Nacht von Montag 13.02. auf Dienstag 14.02.23, kam es in der Ringstraße Ecke An der Bleiche in Bendorf zu einem Verkehrsunfall. An der Einmündung wurde ein Straßenschild stark beschädigt und aus der Bodenverankerung gerissen. Das verantwortliche Unfallfahrzeug entfernte sich im Anschluss offensichtlich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden. Sachdienliche Hinweise werden an ...

