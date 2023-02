Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Nachtragsmeldung zu Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten Personen

Kastellaun (ots)

Wie bereits mitgeteilt, kam es gegen 15.03 Uhr auf der B327, Gemarkung Kastellaun, Abfahrt Uhler/Kastellaun zu einem Verkehrsunfall mit 4 verletzten Personen. Zum Unfallhergang kann mitgeteilt werden, dass ein PKW-Fahrer an der Auffahrt Uhler nach links auf die B327 auffahren wollte. Hierbei übersah er einen Vorfahrberechtigten PKW-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In beiden Fahrzeugen befanden sich jeweils zwei Insassen, die alle schwerverletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht wurden. Die B327 musste während der Bergungsabreiten für ca. 1 Stunde voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Feuerwehr Kastellaun, die Straßenmeisterei Kastellaun sowie die Polizei Simmern.

