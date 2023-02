Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Koblenz (ots)

Verkehrsunfallflucht, Zeugenaufruf

Am Dienstag, den 14.02.2023, kam es gegen 14:10 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Kaufland/Lidl-Parkplatz in Bendorf/Rhein. Hierbei touchierte das Unfallfahrzeug einen parkenden PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle ohne den Unfall zu melden. Durch einen unbekannten Zeugen wurde der Vorfall beobachtet und dem Geschädigten ein Zettel an der Windschutzscheibe hinterlassen. Name oder Erreichbarkeit des Zeugen sind bislang nicht bekannt.

Es wird darum gebeten, dass sich der Unfallzeuge bei der Polizeiinspektion Bendorf/Rhein unter der Tel.Nr. 02622-94020 meldet.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell