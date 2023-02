Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Drei Wohnungseinbrüche am Wochenende

Polch, Thür (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, dem 28.01.2023, 12:30 Uhr und Sonntag, dem 29.01.2023, 13:30 Uhr, kam es in Polch zu zwei Wohnungseinbrüchen. Bislang unbekannte Täter verschafften sich Zutritt zu den Einfamilienhäusern in der Eichendorffstraße und Dechant-Riegel-Straße.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es zudem zu einem weiteren Einbruch in ein Einfamilienwohnhaus in der Rampenstraße in Thür. Hier gelang es den Tätern jedoch nicht in das Haus einzudringen und es blieb beim Versuch.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen können an die Kriminalpolizei Mayen Tel. 02651-8010 oder jede andere Polizeidienststelle mitgeteilt werden.

