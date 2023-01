Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm/B30 - Abstand zu gering

Einen Unfall konnte am Mittwoch auf der B30 ein Fahranfänger nicht mehr vermeiden.

Gegen 7.15 Uhr fuhr ein 30-Jähriger auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Ulm. Auf Höhe der Abfahrt Ulm-Donautal stockte der Verkehr und der Fahrer des Opels verringerte ordnungsgemäß seine Geschwindigkeit. Hinter ihm fuhr der 19-jährige Fahranfänger mit seinem Seat. Der konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr dem Opel in das Heck. Beide Autofahrer erlitten leichte Verletzungen. Der 30-Jährige kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf etwa 15.000 Euro.

Ursachen von Auffahrunfällen sind meist ein zu geringer Sicherheitsabstand und Unaufmerksamkeit. Beides sind Fehler, die sich vermeiden lassen. Die Polizei rät daher: Halten Sie immer ausreichend Abstand zum Vordermann. Versuchen Sie, jede Ablenkung beim Fahren zu vermeiden, denn jede Unaufmerksamkeit kann zu einem Unfall führen. Weitere Hinweise erhalten sie unter www.gib-acht-im-verkehr.de.

