POL-PDMY: Getöteter Fuchs in Rüber

Polizei Cochem (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht vom 30. auf den 31.01.23 zunächst in einen Gewerbebetrieb in Cochem-Brauheck ein, um dort einen Gabelstapler zu entwenden. Anschließend verübten die Täter einen weiteren Einbruch in eine Firma, welche in direkter Nachbarschaft liegt. Hier stahlen die Täter aus einer Halle mehrere, große Kabeltrommeln (Kupferkabel). Hierzu nutzten sie den zuvor gestohlenen ...

