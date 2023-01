POL-PDMY: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang

Weibern (ots) - In den vergangenen Tagen kam es in der Bahnhofstraße in Weibern zu einer Sachbeschädigung. Derzeit unbekannter Täter zerstörte die Glasscheibe einer Bushaltestelle am Lidl-Einkaufsmarkt. Vermutlich wurde diese mittels Eisbrocken eingeworfen. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: ...

