BPOL NRW: Gesuchter Straftäter durch Bundespolizei am Bahnhof Hiltrup verhaftet

Dortmund (ots) - Am gestrigen Mittwochabend (11. Mai) stellten Bundespolizisten im Dortmunder Hauptbahnhof einen 26-Jährigen fest, der von der Staatsanwaltschaft Dortmund gesucht wurde. Der Begleiter des Mannes übernahm die geforderte Geldstrafe und verhinderte so, dass der Dortmunder in Haft ging. Gegen 18:10 Uhr trafen Einsatzkräfte der Bundespolizei im ...

mehr