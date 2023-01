POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Mendig

Adenau (ots) - In der Nacht von Samstag, 28.01.2023 auf Sonntag, 29.01.2022 kam es in der Bertrodtstraße in Adenau zum Diebstahl einer Warnbake. Derzeit unbekannter Täter entwendete in der Nacht eine dort, zur Sicherung eines Revisionsschachtes, aufgestellte Warnbake. Zeugen, die Hinweise zur Tat machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Adenau unter 02691/9250 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

mehr