Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss und anschließendem unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Lutzerath (ots)

Am Freitag, dem 27.01.23, gegen 12.00 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die L 16 aus Rtg. Lutzerath-Driesch kommend und wollte an der Einmündung L 16/L 52 nach rechts in Rtg. Gevenich abbiegen. Vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit kam er hierbei nach links von seiner Fahrspur ab und stieß gegen einen im Linienverkehr eingesetzten Mercedes-Sprinter, welcher die L 16 aus Rtg. Gevenich kommend befuhr und nach links in Rtg. Driesch abbiegen wollte und dafür an der Einmündung aufgrund seiner Wartepflicht angehalten hatte. Der Sprinter war zum Unfallzeitpunkt nicht mit Fahrgästen besetzt, so dass glücklicherweise niemand verletzt wurde. Nach dem Zusammenstoß stieg der Unfallverursacher zunächst aus seinem Pkw aus, setzte sich jedoch kurz darauf wieder in den Pkw und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die weiteren Ermittlungen führten im Verlauf des Tages zu dem Unfallverursacher, einem 64jährigen Mann aus dem Kreis Cochem-Zell. Bei diesem wurden Anzeichen einer Alkoholisierung festgestellt, welche durch einen freiwilligen Alkoholtest bestätigt wurden. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet. Der Führerschein des 64jährigen wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie unerlaubtem Entfernens vom Unfallort.

