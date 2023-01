Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallflucht auf LIDL Parkplatz - Zeugen gesucht!

Polch (ots)

Am Donnerstag, den 26.01.2023 kam es auf dem Parkplatz des LIDL Marktes in Polch zwischen 12:00 Uhr und 13:00 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Der bislang unbekannte Unfallverursacher touchierte mit seinem Fahrzeug beim Ein- bzw. Ausparken in eine Parklücke den gegenüber abgestellten grauen Jeep an der Fahrzeugfront. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen melden.

