Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Blitzeinbrüche in zwei Tankstellen in Mendig und Kottenheim

Mendig, Kottenheim (ots)

In der Nacht von Sonntag, den 22.01.2023, auf Montag, den 23.01.2023, kam es zu gleichgelagerten Einbrüchen in die AVIA-Tankstelle in Obermendig und die MHT-Tankstelle am Ortseingang von Kottenheim. Kurz nach Mitternacht drangen 3 maskierte Täter in die Tankstellen ein, nachdem sie zuvor ausgehobene Gullideckel in die Tür- oder Fensterscheiben warfen und durch diese Öffnungen in die Verkaufsräume einstiegen. Ziel der Einbrüche war ausschließlich die Entwendung von Zigarettenpackungen. Die Schadenshöhe lag jeweils im unteren 5- stelligen Bereich. Die Täter benutzten für die Taten einen Pkw VW Golf 8, Farbe Weiß, an welchem gestohlene Kennzeichen mit der Ortskennung SLE angebracht waren. Die Kriminalinspektion Mayen bittet unter der Tel. 02651-8010 um Hinweise über verdächtigen Beobachtungen.

