POL-DU: Hüttenheim: Verletzter Rollerfahrer bei Vorfahrtunfall

47053 Duisburg (ots) - Der seit Freitagvormittag vermisste 26-Jährige Rafat S. wurde am 17.10.2022 gegen Abend tot auf dem Werksgelände von Thyssen Krupp Steel Europe in Duisburg- Beeckerwerth aufgefunden. Die Kriminalpolizei übernahm die weiteren Ermittlungen zur Todesursache. Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an: Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizei Duisburg Telefon: 0203 280 -1041, -1045, -1046, ...

