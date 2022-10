POL-DU: Marxloh: Streit zwischen zwei Gruppen eskaliert - 42-Jähriger mit Messer verletzt

Duisburg (ots) - Eine 64-jährige Radfahrerin verletzte sich am Samstagnachmittag (15. Oktober, 16 Uhr) auf der Straße Auf der Höhe. Die Duisburgerin war in Richtung Ruhrorter Straße unterwegs, als eine 47 Jahre alte Autofahrerin aus einer Firmenzufahrt mit ihrem Mazda auf die Straße fuhr und ihr die Vorfahrt nahm. Vermutlich hatte sie die Radlerin nicht wahrgenommen. Ein Rettungswagen brachte die Radfahrerin in ein ...

