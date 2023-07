Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Außenspiegel von einem weißen Dacia Sandero abgerissen - Polizei bittet um Hinweise (02.07.2023)

Trossingen (ots)

Am Sonntag, im Zeitraum zwischen 0.30 Uhr und 3.00 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem vor dem Anwesen Kastanienweg 2 abgestellten weißen Dacia Sandero absichtlich den linken Außenspiegel abgeknickt. Durch die Tat entstand an dem Wagen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Die Polizei Spaichingen, Tel. 07424 9318-0, ermittelt nun wegen der begangenen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell