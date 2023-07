Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Spaichingen/ Lkr. Tuttlingen) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei einem Unfall auf der Hauptstraße (03.07.2023)

Spaichingen (ots)

Am Montagnachmittag, gegen 17.45 Uhr, hat ein Autofahrer auf der Hauptstraße einen Unfall verursacht, bei dem ein Gesamtschaden in Höhe von rund 10.000 Euro entstanden ist. Ein 48-jähriger VW Golf-Fahrer war auf der Hauptstraße in Richtung Ortsmitte unterwegs und bog auf Höhe der Hausnummer 83 nach links auf den dortigen Parkplatz ein. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit einem Renault Clio eines 42-Jährigen, der auf der Hauptstraße in Richtung Balgheim fuhr.

