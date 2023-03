Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230309.4 Heide: Unfallfahrer gesucht

Heide (ots)

Bereits am Donnerstag, den 23.2.2023 um 10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Hamburger Straße und Fritz-Thiedemann-Ring. Ein älterer Herr fuhr zu dieser Zeit in der Hamburger Straße mit einem hellgrauen Mercedes. Beim Abbiegen in den Fritz-Thiedemann-Ring kollidierte dieser mit einem 23jährigen Albersdorfer, der mit seinem Mountainbike auf der Hamburger Straße stadteinwärts fuhr. Beide Verkehrsteilnehmer sprachen miteinander und der Radfahrer gab an, dass er sich nicht verletzt habe. Daher wurden keine Personalien ausgetauscht. Da nun im Nachhinein Sachschäden aufgetreten sind, wird der Fahrer gebeten, sich bei der Polizei in Albersdorf unter 04835-310 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell