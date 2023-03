Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230309.3 Nordermeldorf: Autofahrer mit 2,39 Promille unterwegs

Nordermeldorf (ots)

Am Mittwoch um 16 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 71jährigen Autofahrer aus Nordermeldorf an der Straße Osterhof. Bei der Kontrolle der Fahrtüchtigkeit nahmen die Beamten Alkoholgeruch war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,39 Promille. Es erfolgte die Entnahme einer Blutprobe und die Sicherstellung des Führerscheines auf dem Polizeirevier in Heide. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell