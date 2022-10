Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wohnungsbrand ging glimpflich aus

Nordhausen (ots)

Gerade noch mit einen Verkehrsunfall in der Nordhäuser Uferstraße beschäftigt, mussten Feuerwehr und Polizei am Samstagvormittag zu einem Wohnungsbrand abrücken. In der Conrad-Fromann-Straße in Nordhausen war in einer Parterrewohnung ein Feuer ausgebrochen. Die 62 Jahre alte Mieterin wurde durch einen Rauchmelder rechtzeitig gewarnt. Dennoch kam sie aufgrund eingeatmeter Rauchgase zur Behandlung in das Südharzklinikum. Der Brand brach nach gegenwärtigem Erkenntnisstand im Bad der Wohnung aus. Die Feuerwehr konnte schlimmeres Verhindern. Der entstandene Schaden in der Wohnung wird gegenwärtig auf ca. 15.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unklar, die Nordhäuser Kriminalpolizei ermittelt.

