Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Einbrüche in Keller und Wohnhäuser

Mühlhausen (ots)

In der Zeit vom 30.09.2022 zum 01.10.2022 drang(en) unbekannte Person(en)in ein Mehrfamilienhaus in Mühlhausens Innenstadt ein und entwendete(n) dort aus den Kellerverschlägen unter anderem ein Fahrrad. Der Gesamtwert des Beutegutes betrug allein in in diesem Fall ca. 1600 EUR.

Ebenfalls in der Innenstadt von Mühlhausen wurde versucht, in ein Mehrfamilienhaus einzubrechen. Hier war die Haustür jedoch verschlossen, so dass das Eindringen in das Gebäude misslang und die Tat im Versuch stecken blieb. Dennoch entstand durch das gewaltsame Einwirken auf die Haustür ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Polizei rät, auf eine permanente Verschlusssicherheit der Gemeinschaftsräume und auch der einzelnen Kellerverschlägen zu achten und wachsam gegenüber ungewöhnlichen Wahrnehmungen zu sein.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell