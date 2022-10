Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Telefonmast gefällt und durch Eiche gestoppt

Nordhausen (ots)

Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Kreisstraße 3 vor der Ortslage Krimderode ein schwerer Verkehrsunfall. In den engen, regennassen Kurven dort geriet ein aus Rüdigsdorf kommender Kleinwagen, wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto stieß zunächst gegen einen hölzernen Telefonmast, fällte diesen, überfuhr den Straßengraben und kollidierte im Anschluss mit einer Eiche, die das Fahrzeug zum Stillstand brachte. Die Unfallaufnahme gestaltete sich für die Polizei ungewöhnlich. Die drei Personen am Fahrzeug wollten sich an der Unfallstelle nicht dazu äußern, wer das Fahrzeug gesteuert hat. Ihr "gutes Recht" spornt die Polizei an. Gegenwärtig richten sich die Ermittlungen gegen einen 18 Jahre alten Mann aus dem Wartburgkreis. Mehrere Straftaten stehen im Raum. Bilanz des Unfalles: drei Insassen des Pkw wurden leicht verletzt zur Behandlung in das Nordhäuser Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und sicherte den Telefonmast. Der am Pkw entstandene Schaden wird auf mehr als 3.000 Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall wahrgenommen haben, sich bei einer Polizeidienststelle zu melden.

