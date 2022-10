Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Pressemeldung der PI Eichsfeld vom 01.10.2022

Nordhausen (ots)

Verkehrsgeschehen:

Am 30.09.2022 / 09:20 Uhr kontrollierten Beamte der PI Eichsfeld den 39jährigen Fahrer eines E-Scooters, der in Heiligenstadt die Aegidienstraße befuhr, weil an diesem kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass das Fahrzeug nicht pflichtversichert war. Eine Anzeige gegen den Führer wurde erstattet.

Am 30.09.2022 / 08:25 Uhr ereignete sich in Brehme ein Verkehrsunfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde und Sachschaden in Höhe von ca. 4.000,-EUR entstand. Die 36jährige Fahrerin eines Pkw VW Touran befuhr in Brehme die Hauptstraße, von Ecklingerode herkommend. Aufgrund der tiefstehenden Sonne übersah sie einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw VW Golf und fuhr fast ungebremst auf diesen auf. Die Insassin des VW Golf wurde bei dem Aufprall leicht verletzt.

Am 30.09.2022 / 08:00 Uhr wurde in Heiligenstadt / Bahnhofstraße der 48jährige Fahrer eines Pkw Chevrolet Nubira angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Bei der Prüfung des ausländischen Führerscheines wurde festgestellt, dass bei diesem bekannte Sicherheitsmerkmale fehlten. Deshalb wurde dieser sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt gegen den Fahrer Anzeige wegen Urkundenfälschung sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet.

Straftaten:

Unbekannte Täter setzten am 30.09.2022 / gg. 23:15 Uhr mittels Kohleanzünders einen an der Straße in Geisleden / Klingelstraße 18 abgestellten Pkw Opel Agila in Brand. Das Feuer wurde rechtzeitig durch den Eigentümer des Fahrzeuges bemerkt, durch diesen eingedämmt und durch die Feuerwehr abschließend gelöscht. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 2.000,-EUR geschätzt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell