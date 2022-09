Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Bedrohung auf Supermarktparkplatz

Dingelstädt (ots)

Gegen 22 Uhr kam es am Donnerstag zur Bedrohung eines Autofahrers auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steinstraße. Ein 26-Jähriger blockierte mit seinem Fahrzeug den Fahrweg eines 25-Jährigen und soll ihm anschließend in drohender Weise gegenübergetreten sein. Als der 26-Jährige auf sein Gegenüber zu ging verriegelte dieser sein Fahrzeug und rief den Polizeinotruf. Daraufhin entfernte sich der Ältere in unbekannte Richtung. Die Polizeiinspektion Eichsfeld ermittelt zu den Geschehnissen.

