LPI-NDH: Volkswagen nach Einbruch entwendet, Täter flüchtet

Leinefelde-Worbis (ots) - In einem Ortsteil von Leinefelde-Worbis kam es Mittwochnachmittag beim Anschließen einer Gasflasche an ein Heizgerät zu einer Verpuffung. Der Hausbewohner zog sich bei dem Unfall in einer Scheune Verletzungen im Kopfbereich und an einer Hand zu. An dem Gebäude kam es zu keinem bedeutsamen Sachschaden. Was zur Verpuffung geführt hat wird nun ermittelt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

