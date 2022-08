POL-PPKO: Vorläufige Abschlusspressemeldung anlässlich des Polizeieinsatzes "26. Veranstaltung Nature One 2022" in der Zeit vom 05.08.2022 bis 07.08.2022

Koblenz (ots) - Am Dienstag, den 02.08.2022 gegen 16:30 Uhr fiel ein junger Mann in einem Schwimmbad in Koblenz auf, als er dort einen Joint rauchen wollte. Der Sicherheitsdienst sprach ihn auf den Drogenkonsum an und informierte die Polizei Koblenz. Die Beamten fanden bei dem 26-Jährigen nicht nur den Joint, sondern gleich ganze 20 Gramm Marihuana, die er im Schwimmbad mitführte. Nach Rücksprache mit ...

mehr