Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Dreiste Ladendiebe erwischt

Koblenz (ots)

Am Montag, den 01.08.2022 um 17 Uhr fielen zwei Ladendiebe am Globusmarkt in Koblenz auf. Das Pärchen versuchte ganze 420 Euro zu "sparen", indem es an der Kasse nur einen Bruchteil der Waren aus dem Einkaufswagen scannte. Dem Ladendetektiv entging nicht, dass der 17-Jährige und die 19-Jährige einen Kaffeevollautomaten, einen Standmixer sowie einen Kasten Almdudler und etliche weitere Waren nicht zahlen wollten.

Die Angaben der Beschuldigten, man habe zumindest den Kaffeevollautomaten noch ins Regal zurückstellen und damit nicht den Markt verlassen wollen, erschienen ihm wenig glaubhaft. Die Einsatzkräfte der Polizei Koblenz leiteten zwei Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gegen die beiden Beschuldigten ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell