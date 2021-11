Feuerwehr Velbert

FW-Velbert: Musikzug Velbert trotz(t) Corona mit Konzert(chen)

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

Velbert (ots)

Am Samstag, den 11.12.2021, spielt der Musikzug der Feuerwehr Velbert nach langer Pause zwei Konzerte im Bürgerhaus in Velbert-Langenberg.

"Wir haben lange überlegt, ob wir dieses Jahr unter den erschwerten Bedingungen ein Konzert geben können, aber die knapp 50 Musikerinnen und Musiker brennen darauf, wieder auf der Bühne zu stehen", so der Musikzugführer Norbert Albrecht.

Besonders freue man sich darüber in der "guten Stube" der Stadt Velbert, dem historischen Bürgerhaus in Velbert-Langenberg auf der Hauptstraße 64 zu musizieren, so Albrecht weiter.

Der Musikzug stand für das Konzert vor zwei großen Herausforderungen.

Zum einen die anhaltende Corona-Lage und zum zweiten die kurze Vorbereitungszeit. Erst seit September dieses Jahres konnte wieder im Probenraum an der Hauptfeuer- und Rettungswache Velbert-Mitte musiziert werden.

Vorher wurde aufgrund der geltenden Kontakt- und Abstandsregelungen auf einer Wiese eines befreundeten Landwirtes sowie in verschiedenen Fahrzeughallen der Gerätehäuser der Feuerwehr Velbert geprobt.

"Nach dieser langen Zeit sind wir unseren Fans dieses Konzert auch schuldig", bestätigt der musikalische Leiter Armin Jakobi, der den Musikzug seit 2011 ununterbrochen dirigiert.

Die Konzerte finden am Samstag, den 11. Dezember 2021 um 16.00 Uhr und um 20.00 Uhr statt.

Natürlich mit Sicherheit, Abstand, ohne Pause und nur mit 3-G-Nachweis.

Aufgrund der etwas verkürzten Dauer durch die entfallende Pause entstand auch die Idee mit dem Konzert(chen).

"Allein die Organisation und das Absolvieren von zwei Konzerten hintereinander sind schon eine Herausforderung. Dennoch erwartet das Publikum ein Strauß schöner Werke in der gewohnten Qualität des Musikzuges. Nur halt etwas kürzer", so Armin Jakobi und Norbert Albrecht gemeinsam.

Der Kartenverkauf startet ab sofort an folgenden Stellen: Augenoptik Luckas, Friedrichstraße 215, 42551 Velbert, ticket-Shop der VMG, Oststraße 12, 42551 Velbert, Optik Weiskamp, Kreiersiepen 6, 42555 Velbert sowie bei allen Musikern des Musikzuges. Sofern noch Restkarten verfügbar sind, werden diese an der Abendkasse verkauft.

Original-Content von: Feuerwehr Velbert, übermittelt durch news aktuell