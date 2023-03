Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230308.4 Itzehoe: Ohne Versicherungsschutz unterwegs

Itzehoe (ots)

In vergangenen Tagen ist es zu mehreren Fällen des Gebrauchs eines Fahrzeuges ohne Haftpflichtversicherung gekommen.

Am letzten Mittwoch fuhr ein 14-jähriger Itzehoer mit seinem E-Scooter auf der Straße Große Paaschburg mit dem grünen Versicherungskennzeichen, das nicht mehr von der Versicherung geschützt ist. Somit machte sich die Mutter des Jugendlichen strafbar, indem sie ihm den Gebrauch ohne Haftpflichtversicherung gestattete.

Am Dienstag um 15:45 Uhr wurde einem 32-jährigen Glückstädter ebenfalls die Weiterfahrt mit einem ungültigen Versicherungskennzeichen untersagt. Dieser war mit einem E-Scooter in der Edendorfer Straße unterwegs. Die Nutzung des öffentlichen Verkehrsraumes ist nur nach dem Wechsel des Kennzeichens von Grün auf Schwarz erlaubt. Der Fahrer gab an, dass er von dem Umtausch keine Kenntnis habe.

