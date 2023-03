Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230308.5 Dellstedt: Milchtransporter landet im Graben

Dellstedt (ots)

Am Mittwoch um 7:30 Uhr fuhr ein 51jähriger Kaltenkirchener mit einem Milchtransporter auf der Straße Lange Reihe (K44), aus Dellstedt kommend Richtung B 203. Aufgrund der Witterungsverhältnisse geriet dieser nach rechts auf die Bankette, als ihm ein Fahrzeug entgegenkam. Das Transportergespann kippte in den Straßengraben und verlor einen Teil der Milchladung. Der Fahrer wurde leicht verletzt, Rettungskräfte brachten ihn in das WKK Heide. Die Bergung wird bis in die Abendstunden andauern.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell