Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 230308.3 Schalkholz: Auto schleuderte in Hausmauer

Schalkholz (ots)

Am Mittwochmorgen ist es zu einem Unfall in Schalkholz auf der Landesstraße 149 gekommen. Ein Auto schleuderte in eine Hausmauer, wodurch enorme Sachschäden entstanden.

Auf der Hauptstraße geriet der 35-Jährige aus Richtung Tellingstedt kommend gegen 5:35 Uhr von der verschneiten Fahrbahn ab. Der Heider rutschte mit seinem Hyundai über eine Grundstücksmauer sowie über ein Verkehrszeichen. Das Schleudern endete schließlich in einer Hausmauer. An dieser entstand ein Schaden in Höhe von 50.000 Euro. Zudem betrug der Schaden an dem Fahrzeug des Unfallbeteiligten 15.000 Euro. Ursächlich war nicht angepasste Geschwindigkeit während der Winterglätte. Der Fahrzeuginsasse blieb unverletzt.

