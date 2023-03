POL-IZ: 230307.3 Schenefeld: Einbruch in Container

Brunsbüttel (ots) - Am Montag haben Beamte des Wasserschutzpolizeireviers Brunsbüttel im Elbehafen ein Schiff mit Heimathafen Panama überprüft und dabei Verstöße gegen nationale und internationalen Vorschriften festgestellt Das Schiff fuhr am 18. Februar 2023 gegen 10:00 Uhr in das Deutsche Küstenmeer ein. Anschließend verblieb es bis zum 4. März 2023 auf der Außenelbe Reede, um dann in die Inneren Gewässer ...

mehr