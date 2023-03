POL-IZ: 230308.2 Itzehoe: Bewohnerin in Einfamilienhaus beraubt- Zeugen gesucht

Schenefeld (ots) - Am vergangenen Wochenende sind Unbekannte in einen Container auf dem Gelände einer Firma in Schenefeld eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Im Zeitraum von Freitag, 12.00 Uhr, bis Montag, 06.30 Uhr, begaben sich Diebe über eine Umfriedung auf das Gelände in der Schäferkoppel. Dort suchten sie einen Büro-Container auf und drangen über ein Fenster in diesen ...

