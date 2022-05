Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zahlreiche Gäste bei der Tuttlinger Kneipennacht 2022 (30.04./ 01.05.2022)

Tuttlingen (ots)

Am Samstag auf Sonntag fand zum wiederholten Male die "Tuttlinger Kneipennacht" in teilnehmenden Gastronomiebetrieben in der Innenstadt statt. Viele nutzten die Veranstaltung um friedlich in den Mai zu feiern. Die Polizei führte in der Nacht verstärkte Präsenzmaßnahmen durch, um den Gästen ein sorgenfreies Feiern zu ermöglichen. Im Rahmen des polizeilichen Einsatzes sind die Beamten gegen 0:45 Uhr auf eine Streitigkeit in einer Gaststätte in der Königsstraße aufmerksam geworden. Nachdem sich ein Betrunkener auffallend in der Kneipe verhalten hatte, machte der Wirt von seinem Hausrecht Gebrauch und verwies den Mann aus den Räumlichkeiten. Der uneinsichtige 35-Jährige musste von der Polizei hierbei begleitet werden. Bei der Überprüfung der Personalien mischte sich ein Passant in die polizeiliche Maßnahme ein. Als die Polizei die Personalien des Passanten feststellen wollte, zeigte sich dieser sofort aggressiv und beleidigend. Nach einer Auseinandersetzung mit der Polizei musste der 19-Jahre alte Mann nach der Abgabe einer Blutprobe die restliche Nacht in einer Gewahrsamszelle verbringen. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab bei ihm zuvor einen Wert von beinahe zwei Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand und Beleidigung wurde gegen den Mann eingeleitet. Dem zuvor streitenden 35-jährigen Gaststättenbesucher erteilten die Beamten einen Platzverweis. Das Resümee der Polizei ist trotz der Vorfälle durchweg positiv. Es war eine gelungene und ruhige Veranstaltung für alle Beteiligten.

