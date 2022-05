Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg, Lkrs. RW) Feuerwehr rückt zu Band in Magnet-Fabrik aus

Schramberg-Sulgen (ots)

Wegen eines Funkenflugs ist in der Nacht zum Montag in einem Betrieb in der Max-Planck-Straße zu einer Störung und einem Brandalarm gekommen. An einem Spezialofen gab es kurz nach Mitternacht einen technischen Defekt, der zu einer erhöhten Temperatur in einem Nachbrenner und der Absauganlage führte. Aufgrund der Störung wurde Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit 25 Einsatzkräften zur Brandbekämpfung aus. Die Arbeiter im betroffenen Gebäude waren vom Schichtleiter zum Verlassen des Gebäude aufgefordert worden. Ob ein Schaden an dem Ofen und durch die Überhitzung der Absauganlage entstanden ist, steht noch nicht fest.

