Polizei Eschwege

POL-ESW: Nach Diebstählen in Tankstellen Täter ermittelt

Eschwege (ots)

Im Zusammenhang mit den Diebstählen aus den Verkaufsräumen der Tankstelle in Eltmannshausen am 10.04.23 und der Tankstelle in der Reichensächser Straße in Eschwege am 11.04.23 (PM vom 11.04.23 und vom 12.04.23) gelang der Ermittlungsgruppe der Polizeistation in Eschwege die Ermittlung des Tatverdächtigen. Dabei handelt es sich um einen 20-Jährigen aus Eschwege, der auch in Verdacht steht, ebenfalls am Abend des 11.04.23 im tegut-Markt in der Bahnhofstraße in Eschwege eine Box mit mehreren Lottoscheinen entwendet zu haben. Dabei wurde er kurzfristig von einem Zeugen festgehalten, wobei er sich aber losreißen und ohne Beute flüchten konnte. In einem vierten Ermittlungsverfahren muss er sich wegen des Diebstahls von E-Zigaretten im Wert von 65 EUR verantworten. Auch hier war der Tatort die Tankstelle in der Reichensächser Straße.

Pressestelle der Polizeidirektion Werra-Meißner, KHK Künstler

