LPI-SHL: Wildunfälle

Suhl (ots) - Am 05.11.2022 gegen 15.45 Uhr führte ein 20-jähriger seinen Pkw VW in Suhl, Dr.-Th.-Neubauer-Straße unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und ein Bußgeldverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Suhl Inspektionsdienst Suhl Telefon: 03681 369 0 E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de ...

